Eventi

SARONNO – Una serata di cinema e riflessione attende il pubblico il prossimo giovedì 13 novembre, quando al Cinema Prealpi verrà proiettato “Lasciatemi morire ridendo“, documentario che affronta il delicato tema del fine vita attraverso l’esperienza di Stefano Gheller.

L’appuntamento, in programma alle 20.45 in via Prealpi 1, è organizzato con il supporto della Cellula Coscioni Varese, gruppo territoriale dell’associazione Luca Coscioni.

La pellicola, diretta da Massimiliano Fumagalli e prodotta da Virginia Rosaschino, racconta la storia del primo cittadino veneto (e secondo in Italia) ad aver ottenuto legalmente il diritto al suicidio medicalmente assistito rimanendo nel proprio paese. La vita di Stefano, segnata da una grave malattia degenerativa, viene narrata come un percorso di battaglia civile, determinazione e profondo desiderio di autodeterminazione. Il film alterna testimonianze di familiari, voci religiose e rappresentanti dell’attivismo, creando un racconto intimo che entra nel cuore del dibattito sul diritto di scegliere come e quando porre fine alla propria sofferenza. Un viaggio che tocca domande fondamentali: cosa significa vivere? Qual è il confine della libertà personale? E quando possiamo davvero definirci padroni del nostro destino?

Alla proiezione seguirà un breve intervento del regista e della produttrice. Durante la serata sarà presente anche un tavolo informativo a cura dell’associazione Luca Coscioni, dedicato al tema del testamento biologico e alle battaglie ancora aperte sul fine vita in Italia.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09