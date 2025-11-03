Città

SARONNO – “Tornerà lo spazio per i gruppi consiliari sul Saronno Sette o… continuerà ad essere la Pravda della maggioranza?”.

Così l’esponente di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone chiede lumi sull’uso degli spazi del Saronno Sette, lo strumento informativo del Comune di Saronno.

“Dal giorno dell’insediamento del sindaco Ilaria Pagani, Saronno Sette sembra essere diventato la sua Pravda. Nell’informazione comunale si parla solo di lei. Non c’è più lo spazio per le comunicazioni dei gruppi consiliari. La parte dedicata alla politica è sparita del tutto”.

Guaglianone nota con rammarico che la fase di transizione è passata da tempo senza novità rispetto alla campagna elettorale.

“Se nelle prime settimane si poteva pensare a un semplice periodo di assestamento, oggi – dopo mesi – è evidente che non c’è stata alcuna inversione di tendenza. Lo spazio garantito in passato a tutte le forze consiliari non c’è più. Le opposizioni non hanno alcuna possibilità di confronto su Saronno Sette. E questo è in netto contrasto con i concetti di partecipazione e trasparenza che vengono tanto richiamati, ma non messi in pratica”.

