Tutto il calcio locale: Fbc Saronno sotto il diluvio, Ardor pari, Universal ok e goleada Gerenzanese
3 Novembre 2025
SARONNO – In archivio una intensa domenica calcistica. In serie D va alla Castellanzese in derby con la Varesina; in Eccellenza spicca la vittoria in extremis del Fbc Saronno. Nelle categorie inferiori prosegue sulla strada giusta l’Universal Solaro in Promozione; in Prima categoria si segnala l’ampia vittoria della Gerenzanese.
Serie D
Calcio Serie D: la Varesina sconfitta di misura a Castellanza nel derby, resta nei bassifondi
Eccellenza
Calcio Eccellenza, Fbc Saronno rimonta e batte la Lentatese sotto il diluvio: la fotogallery di Andrea Elli
Calcio Eccellenza, botta e risposta fra Ardor Lazzate e Legnano
Calcio Eccellenza: nell’anticipo la Caronnese supera il Vigevano e resta in zona alta
Promozione
Calcio Promozione: l’Universal Solaro rialza la testa, Aurora Cantalupo ancora in vetta. Pari per lo Sc United
Prima categoria
Calcio 1′ cat: bene la Gerenzanese e sconfitta per il Tradate Abbiate
Seconda categoria
Calcio 2′ cat R: Amor pari col Mazzo, Pro Juventute vittoria pesante
Primavera 2
(foto Andrea Elli: una fase di Fbc Saronno-Lentatese, giocata sotto la pioggia battente allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi nella città degli amaretti)
