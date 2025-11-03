iltra2

VEDANO OLONA – Il Comune ha informato la cittadinanza che il gioco a castello dell’area giochi del parco Spech non è al momento utilizzabile. La decisione è stata presa dopo le verifiche tecniche che hanno evidenziato l’impossibilità di collaudare la struttura secondo le norme di sicurezza vigenti.

Per tutelare l’incolumità dei più piccoli e garantire la massima sicurezza, l’area è stata transennata e interdetta all’uso fino a nuova comunicazione.

Dal municipio invitano i cittadini a rispettare i divieti e ringraziano per la collaborazione, assicurando che il gioco verrà riaperto solo dopo gli interventi e i controlli necessari.

(foto: il castello gioco transennato nel parco)

03112025