Vedano Olona: chiuso temporaneamente il gioco a castello al parco Spech per motivi di sicurezza
3 Novembre 2025
VEDANO OLONA – Il Comune ha informato la cittadinanza che il gioco a castello dell’area giochi del parco Spech non è al momento utilizzabile. La decisione è stata presa dopo le verifiche tecniche che hanno evidenziato l’impossibilità di collaudare la struttura secondo le norme di sicurezza vigenti.
Per tutelare l’incolumità dei più piccoli e garantire la massima sicurezza, l’area è stata transennata e interdetta all’uso fino a nuova comunicazione.
Dal municipio invitano i cittadini a rispettare i divieti e ringraziano per la collaborazione, assicurando che il gioco verrà riaperto solo dopo gli interventi e i controlli necessari.
