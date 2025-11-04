Città

SARONNO – Alle 19 di lunedì 3 novembre una delegazione del Gruppo Alpini di Saronno si è ritrovata davanti al monumento di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Qui il gruppo ha voluto vivere un momento di raccoglimento per ricordare il sacrificio degli alpini, in vista della giornata del 4 novembre.

Il ritrovo di Saronno si è svolto nello stesso istante in cui, in tutta Italia, i gruppi alpini si sono messi in silenzio attorno ai Monumenti ai Caduti delle loro città. È stata una partecipazione diffusa che ha creato un’unica grande cornice nazionale di memoria condivisa.

Nel corso dell’iniziativa è stato letto il messaggio diffuso dall’Associazione Nazionale Alpini. Un testo che ha sottolineato la storia, l’impegno e i valori dell’associazione, nata nel 1919. Il documento, firmato dal presidente Sebastiano Favero, richiamava il significato del 4 novembre e la continuità di un’appartenenza che attraversa le generazioni.

Per gli alpini saronnesi il momento davanti al monumento è stato un modo per testimoniare riconoscenza, rispetto e vicinanza alla memoria dei Caduti. Un gesto semplice e sentito che ha riaffermato un legame forte con la tradizione.

