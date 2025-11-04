Città

SARONNO – La mattina sarà scandita da più momenti dedicati al ricordo e alla coesione nazionale. Le celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate si svolgono oggi, martedì 4 novembre, in città per la prima volta in un giorno infrasettimanale.

Il ritrovo è fissato alle 10.30 al monumento “Cavalieri di Vittorio Veneto” in via Primo Maggio. Da qui inizierà il programma ufficiale. Sono previsti l’alzabandiera, la deposizione della corona e gli interventi delle autorità. Sarà un momento per richiamare il significato di questa ricorrenza e per rinnovare l’attenzione verso chi ha servito il Paese e verso la memoria dei caduti.

Alle 11.15 ci sarà il taglio del nastro del parco dell’ex Seminario. L’inaugurazione è parte integrante della mattinata. L’apertura avrà quindi un ruolo simbolico nella giornata.

La Santa Messa in ricordo dei caduti di tutte le guerre è prevista alle 11.30.

