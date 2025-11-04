Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia sulla ricorrenza del 4 novembre.

Il 4 novembre celebriamo la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e il 107° anniversario della Vittoria nella prima guerra mondiale, compimento dell’indipendenza italiana: un giorno dedicato alla riflessione sul valore dell’unità e del sacrificio di chi ha combattuto per l’Italia.

Con rispetto ed affetto, onoriamo grati la memoria dei caduti di tutte le guerre, militari e anche civili che ne sono stati colpiti; ringraziamo chi serve e ha servito il nostro Paese con dedizione e coraggio, per il bene delle nostre comunità, sempre sognando la pace e la fratellanza tra i popoli.

Unità e solidarietà, come indicati dalla nostra Costituzione tra i principi supremi dell’ordinamento, sono fondamentali per costruire il progresso di tutti gli Italiani e di chi, come noi, progetta un futuro migliore all’interno dello schema consolidato dei valori e delle tradizioni della civiltà e della cultura delle nostre terre.

Forza Italia saronnese è fortemente impegnata a consolidare ed a sviluppare un civismo solidale ed unificante, che consenta a tutti, italiane e italiani, di attuare la convivenza pacifica e la prosperità, nella sicurezza garantita dalle nostre stimate Forze Armate. Viva l’Italia, viva la Repubblica!

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09