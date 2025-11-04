Politica

SARONNO – La presenza del segretario cittadino della Lega di Saronno Angelo Veronesi all’incontro del 3 novembre ad Albizzate ha riportato anche in città l’attenzione sul percorso tracciato dalla “Carta Lombardia”. L’appuntamento, ospitato nella Sala Piotti e organizzato dai leghisti della Valbossa insieme alla segreteria provinciale guidata da Andrea Cassani, ha visto intervenire il segretario regionale e senatore Massimiliano Romeo, il deputato Stefano Candiani e il consigliere regionale Emanuele Monti. Il confronto ha toccato l’identità del movimento e le sue prospettive in una fase ritenuta strategica per il futuro della Lega. Veronesi ha evidenziato la necessità di rafforzare la presenza nelle comunità: “Il rilancio della Lega parte dalla Lombardia e dalle nostre comunità. Dobbiamo tornare a parlare ai cittadini con i fatti, difendendo autonomia, sicurezza, lavoro e libertà.”

Il pensiero della Lega: il Federalismo e l’Autonomia. Il cuore della Lega: la Libertà. Identità e cultura: riaffermare la nostra identità e la nostra cultura con spirito internazionale e tenere vive le lingue locali, riconoscersi negli usi e costumi della nostra storia. Giovani: sviluppo nei giovani della cultura dei mestieri attraverso incentivi e premialità, con il riconoscimento dei talenti, agevolazioni per coloro che rientrano dall’estero, concorsi regionali e assunzioni pubbliche su base regionale per evitare il pendolarismo di rientro al sud. Milano, capitale economica e finanziaria: Milano merita poteri speciali e più risorse per governare una metropoli moderna, complessa e trainante per l’intera Lombardia. Autonomia ed efficienza: meno Roma in Lombardia e più Lombardia a Roma, tagliare gli sprechi pubblici prendendo come riferimento le regioni più virtuose, no alla centralizzazione dei fondi europei perché deve essere la Lombardia a decidere come spendere i soldi. Sicurezza: più forze dell’ordine e militari sul territorio perché è più alto il tasso di immigrazione clandestina, presidi rafforzati in stazioni e treni, meno richiedenti asilo nei comuni e poteri ai sindaci contro degrado e occupazioni abusive. Stipendi: stipendi parametrati al costo della vita, più alti nelle città lombarde rispetto ad altre aree del Paese, con contrattazione collettiva territoriale nel pubblico e contrattazione aziendale nel privato. Salute: libertà di scegliere come utilizzare le risorse del Fondo Sanitario Nazionale senza vincoli statali e piena autonomia per curare meglio i cittadini lombardi. Province elettive ed efficienti: organo di collegamento tra comuni e voce dei territori devono tornare ad essere elette, con più competenze e risorse per gli investimenti locali. Comuni: radici della democrazia, con garanzia di risorse adeguate aumentando la quota del gettito trattenuta sul territorio e stop ai criteri penalizzanti nei bandi statali per i comuni del nord. Inclusione sociale: cura degli anziani, inclusione delle persone con disabilità, sostegno economico alle famiglie, impegno per la natalità e valorizzazione del volontariato con i lombardi a difesa dei più fragili. Lavoro e imprese: forme di detassazione per i rinnovi contrattuali, credito d’imposta per affrontare i costi dell’energia e criteri premiali negli appalti a favore delle imprese lombarde. Infrastrutture e ambiente: piano di investimenti per il bacino padano per migliorare la qualità dell’aria, tutela dei parchi e delle aree agricole, riscoperta della cultura rurale e salvaguardia della terra per le future generazioni. Leggi fiscali speciali e Zes: Zona Economica Speciale per i territori di confine, incentivi ai frontalieri, Malpensa hub logistico e reti di turismo e marketing territoriale. Istruzione: promuovere una piena parità scolastica e garantire che il fondo nazionale per il diritto universitario non penalizzi gli studenti lombardi. Acqua pubblica: l’acqua è un bene primario e la sua gestione deve restare pubblica ed efficiente, radicata nei territori con le amministrazioni protagoniste.

