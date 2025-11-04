Calcio

VENEGONO SUPERIORE – La Varesina Calcio, formazione militante nel campionato di Serie D, ha annunciato la rescissione consensuale del contratto con il difensore olandese Seb Loeffen, classe 2004. Arrivato in estate, Loeffen ha fatto parte della rosa in un inizio di stagione complicato per la squadra di Venegono Superiore, che finora non è riuscita a esprimere tutto il proprio potenziale e si trova nelle zone basse della classifica del girone B.

Con una nota ufficiale, la società ha ringraziato il giocatore “per il lavoro svolto” e gli ha rivolto un “sentito in bocca al lupo” per il prosieguo della sua carriera, “calcistica e non solo”. La Varesina proseguirà ora la propria stagione con l’obiettivo di invertire la rotta e risalire la classifica, cercando continuità di risultati dopo un avvio al di sotto delle aspettative.

