Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Periodo difficile per la casetta dell’acqua di Bariola, più volte al centro di episodi di inciviltà e ora anche di furti ai danni degli automobilisti.

Negli ultimi giorni si sono infatti verificati almeno due episodi di borse e portafogli rubati dalle auto parcheggiate nei pressi dell’erogatore, mentre i proprietari si erano momentaneamente allontanati per riempire le bottiglie. I ladri hanno approfittato di portiere aperte o oggetti lasciati in vista, agendo in pochi istanti.

Il Comitato Pro Bariola ha diffuso un avviso alla popolazione, invitando chi frequenta la piazzola alla massima prudenza: bastano pochi secondi di distrazione per essere derubati. In passato la casetta era già stata oggetto di atti vandalici e comportamenti incivili, dalle scritte spray ai giovani che bevevano direttamente dagli ugelli compromettendo l’igiene dell’acqua.

(foto archivio: la casetta dell’acqua di Bariola ed una foto storica)

04112025