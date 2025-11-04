CARONNO PERTUSELLA – Disservizi e disagi al cimitero comunale nel giorno di Ognissanti. Sui social è infatti comparsa una segnalazione da parte di alcuni cittadini, che hanno denunciato diverse criticità riscontrate nella giornata di venerdì 1 novembre.

Secondo quanto riportato, la passerella per disabili sarebbe risultata inagibile, rendendo difficoltoso l’accesso per le persone con ridotta mobilità. A questo si aggiungerebbero condizioni di scarsa pulizia (“sporco da terzo mondo”, si legge nel messaggio) e problemi alla corrente elettrica, con luci spente in alcune zone del cimitero. Chi ha condiviso la segnalazione ha anche riferito che, nonostante diversi tentativi, non è stato possibile ripristinare il funzionamento dell’impianto elettrico.

Le lamentele si sono rapidamente diffuse online, trovando eco tra altri cittadini che hanno confermato le difficoltà riscontrate durante la visita ai propri cari in occasione della ricorrenza del 1 novembre. I cittadini auspicano un intervento di manutenzione e verifica tecnica per ripristinare le condizioni di piena accessibilità e decoro del cimitero.

04112025