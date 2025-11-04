Città

SARONNO – In occasione della pubblicazione del suo ultimo libro “25 minuti di felicità – senza mai perdere la malinconia”, Enzo Iacchetti è stato ospite ieri 3 novembre al cinema Prealpi di Saronno assieme al giornalista della Rai Fabrizio Patti. Nel pubblico, tra i numerosi, anche la sindaca Ilaria Pagani, l’assessora alla promozione territoriale Lucy Sasso e l’assessora alla cultura Maria Cornelia Proserpio che al termine della presentazione ha voluto omaggiare il conduttore di Striscia la notizia con gli amaretti di Saronno ponendo definitivamente fine al caso del “presunto boicottaggio” scoppiato dopo l’annullamento di Mondadori e l’associazione 21047 di una prima presentazione in Villa Gianetti.

Durante la presentazione del libro autobiografico edito da Bompiani, Iacchetti lo descrive attraversando e ricordando aneddoti e fatti che hanno caratterizzato la sua vita a partire dal trasferimento da Cremona a Maccagno sul lago Maggiore, i problemi economici in famiglia a causa dei quali non si è potuto iscrivere al conservatorio a Milano, le sue prime esperienze a teatro, la passione per la musica, la beneficenza in Africa e il rapporto con il padre venuto a mancare a soli 57 anni. Tra i tanti racconti, nel libro sono presenti anche molti episodi divertenti e interessanti che, tra una battuta e un’altra, sono ricordati dal conduttore di Striscia la notizia come la cena con Enzo Jannacci e Giorgio Gaber, “l’amore platonico” segreto per Anna Marchesini e i suoi primi cabaret al Derby Club di Milano.

Non sono mancate, però, anche delle riflessioni sui temi sociali tra cui la questione palestinese, tema non presente nel libro: “Per la Palestina dimostravo in favore della liberazione sin da quando avevo 18 anni, stessa cosa Giorgia Meloni con i giovani di destra che oggi sono cambiati per probabilmente altri interessi. Sfortunatamente i palestinesi non saranno mai liberi anche perché è Netanyahu a finanziare i terroristi”. Continua tra gli applausi del pubblico: “Perché dobbiamo aspettare 6 mesi per una tac? perché i soldi usati per le armi non li usiamo per fare crescere un’Italia civile? Bisogna avere il coraggio di dire no a Israele come ha fatto la Spagna, noi abbiamo tre imprese importanti di armi di cui alcuni ministri hanno avuto anche interessi ma su ciò non apro argomenti. Lo spirito della pace non prevarrà mai sulla guerra perché la società vive e lucra sulla vendita delle armi”.

Iacchetti ripercorre, inoltre, lo scontro avvenuto con il presidente della Federazione Amici di Israele Eyal Mizrahi durante la trasmissione “È sempre cartabianca” condotta da Bianca Berlinguer su Rete Quattro: “Quando mi ha chiesto di definire bambino mi è venuto un rigurgito e non c’ho visto più, sono sceso sotto per parlare con lui dopo la trasmissione ma era già scappato via. Dopo quel momento non immaginavo di essere buttato in un tritacarne così pesante, ho cominciato a perdere qualche lavoro e ho chiesto consigli sul da farsi ai miei fratelli”.