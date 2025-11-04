Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 3 novembre, spiccano i gravi fatti di cronaca avvenuti a Saronno e Origgio, le polemiche sui trasporti legate al Malpensa Express, e il dibattito politico cittadino. Non sono mancati momenti educativi e curiosità, come l’incontro tra carabinieri e studenti e la scoperta di un fungo gigante nel parco del Lura.

Una donna è stata aggredita dal marito ubriaco nel tardo pomeriggio in un’abitazione di Saronno: la vittima è stata ricoverata in ospedale con ferite, mentre l’uomo è stato fermato dai carabinieri.

Continua a far discutere il caso del passeggero multato sul Malpensa Express: il Comitato utenti Trenord denuncia la carenza di informazioni e anticipa che presto potrebbe sparire la prima classe.

Saronno Sette, il consigliere Guaglianone critica la gestione della comunicazione comunale e lancia un appello per dare voce a tutte le posizioni politiche.

Allarme sicurezza a Origgio, dove alcuni ladri hanno colpito in via Monfalcone: il caso è stato segnalato sui social dai residenti per invitare alla massima attenzione.

In occasione del 4 novembre, la maggiore dei carabinieri Annalisa Menga ha incontrato gli studenti saronnesi, parlando di legalità e dell’importanza del ricordo delle Forze Armate.

Nel parco del Lura a Rovellasca è stato trovato un fungo di dimensioni eccezionali: la curiosa scoperta è stata documentata e ha suscitato l’interesse degli appassionati di micologia.

