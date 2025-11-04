Cronaca

LOCATE VARESINO / CARBONATE – Dopo la violenta aggressione e rapina ai danni di un 18enne avvenuta nei giorni scorsi a opera di una baby gang, la stazione ferroviaria di Locate Varesino e Carbonate sarà presidiata dai militari dell’Esercito nell’ambito dell’operazione Strade Sicure.

L’annuncio è stato dato ieri mattina, lunedì 3 novembre, dal sindaco Luca Castiglioni, insieme all’onorevole Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell’Interno, e al deputato Eugenio Zoffili.

“Il tema della legalità è all’ordine del giorno – ha dichiarato Castiglioni – Nonostante l’aumento delle pattuglie e delle telecamere, serviva un intervento più deciso. Grazie all’onorevole Molteni la stazione verrà presidiata dai militari, una risposta concreta che dimostra la presenza dello Stato anche nelle zone più periferiche”. Molteni ha spiegato che l’iniziativa rientra in un piano coordinato da questura, prefettura e Comitato per l’ordine pubblico, che prevede l’impiego a rotazione di 32 militari per il controllo delle principali stazioni della provincia di Como, incluse quelle minori come Locate. Oltre ai militari, continueranno i pattugliamenti di carabinieri e polizia locale, per rafforzare la sicurezza lungo la linea ferroviaria Varese–Saronno, in un’area ritenuta da tempo critica.

04112025