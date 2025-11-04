Altre news

SARONNO – Martedì 4 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà stabile e soleggiata, con cielo sereno per l’intero arco della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli per il periodo: la massima toccherà i 16°C mentre la minima si attesterà intorno ai 5°C. I venti saranno deboli: al mattino provenienti da Nord, nel pomeriggio da Est-Sudest. Non sono previste precipitazioni e non risultano allerte meteo attive sul territorio.

Il contesto meteorologico è dominato da un campo di alta pressione che garantisce condizioni stabili non solo su Saronno ma anche su gran parte della Lombardia. Il cielo si manterrà sereno anche sulle province limitrofe, con temperature similari e assenza di fenomeni significativi. Venti generalmente deboli da nordest in rotazione a sudest.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

