MOZZATE – Nei giorni scorsi la scuola secondaria di Mozzate ha ospitato la visita degli assessori regionali Massimo Sertori e Alessandro Fermi, in occasione della presentazione del progetto di riqualificazione energetica dell’edificio scolastico. L’intervento, che punta a migliorare l’efficienza e la sostenibilità dell’immobile, sarà realizzato grazie a un finanziamento a fondo perduto di 1 milione di euro concesso da Regione Lombardia.

Durante l’incontro, i rappresentanti regionali hanno potuto conoscere nel dettaglio le opere previste, finalizzate a ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort per studenti e personale scolastico. L’Amministrazione comunale di Mozzate ha espresso soddisfazione per il sostegno della Regione, sottolineando l’importanza dell’investimento come passo concreto verso una scuola più moderna, sicura e sostenibile.

(foto: alcuni momenti della visita)

04112025