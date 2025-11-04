Cronaca

SARONNO – “Siamo più che mai stanchi. Viviamo in un quartiere pericoloso e sporco, che non è più terra di nessuno, ma terra loro. La situazione va risolta. Va fatto qualcosa. Pretendiamo interventi decisi e fatti concreti per poter vivere il nostro quartiere.”

Sono le parole di alcuni residenti del quartiere Retrostazione, dove nelle ultime ore l’arrivo di un nuovo maxi graffito ha lasciato senza parole molti abitanti e frequentatori della zona.

Il graffito, realizzato con caratteri cubitali e spray nero, è una sorta di listino prezzi di un punto di spaccio, con tanto di orari di apertura (h24, 7 giorni su 7) e prezzi delle diverse sostanze, dall’hashish alla cocaina.

Grande l’amarezza dei residenti, che da tempo chiedono maggior presidio e decoro per il quartiere. Che si tratti di una bravata o di un blitz legato allo spaccio, l’amarezza dei residenti è tanta. “Qualche mese fa con ilSaronno abbiamo dato voce alla preoccupazione di chi vive il quartiere – spiegano – ed ecco ora una nuova etichetta di ‘piazza di spaccio’ al quartiere, come a dire: ‘Benvenuti nella nuova piazza di spaccio, benvenuti nel Retrostazione’. Mentre nelle aule dell’assemblea comunale si parla di ‘sicurezza’, qui si apre una nuova era per la malavita saronnese.”

A pesare è anche il silenzio dell’amministrazione, ma non solo: “La sindaca tace, le forze dell’ordine guardano da troppo lontano e solo pochi di noi, cittadini onesti, si battono sperando che qualcosa cambi.”

