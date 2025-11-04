Città

SARONNO – È stato indetto l’ottavo trofeo Cra di scacchi, organizzato dal circolo Scacchi Saronno e dal circolo ricreativo aziendale Fnm, con il patrocinio della Città di Saronno. L’evento si terrà domenica 9 novembre nella sede de Il Chiostro, in viale Santuario 11 a Saronno.

Il torneo è aperto a tutte le categorie di partecipanti, inclusi Juniores e Adulti. La competizione sarà disputata secondo il sistema svizzero su 5 turni, con un tempo di riflessione fissato a 15 minuti per giocatore. Il programma prevede l’apertura delle iscrizioni alle 14, l’inizio ufficiale del torneo alle 15 e la cerimonia di premiazione alle 18:30. La quota unica di iscrizione è stabilita di 10 euro.

Sono previsti ricchi premi, che includono coppe, medaglie, scacchiere e libri didattici. Le classifiche di premiazione saranno suddivise per le categorie adulti e juniores (fino al quinto posto), oltre a riconoscimenti specifici per la miglior donna e il miglior over 70.

Per iscriversi e informazioni si può chiamare Luigi al 373 1179430, o mandare una mail a [email protected].

(foto archivio)

