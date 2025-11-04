Cronaca

SARONNO – Dior, Cartier, Gucci e Chanel ma tutti contraffatti. Migliaia di flaconi di profumo, tutti copie di marchi famosi. È quanto i finanzieri della compagnia di Saronno hanno trovato nei giorni scorsi al termine di un controllo sul territorio.

Secondo quanto ricostruito, i militari hanno notato una donna mentre stava vendendo un flacone contraffatto a un cliente in strada. Da qui sono scattati gli accertamenti che hanno portato a due box utilizzati come deposito. All’interno sono stati trovati profumi con marchi falsi come Dior, Cartier, Gucci e Chanel. Il valore commerciale stimato supera i 250 mila euro. Sono stati sequestrati 6785 profumi.

Gli operatori della Guardia di Finanza hanno sequestrato tutto il materiale. La donna, di nazionalità egiziana, è stata segnalata all’autorità giudiziaria per contraffazione e ricettazione.

L’attività rientra nel lavoro quotidiano del corpo nel contrasto alla diffusione di prodotti non autentici e nel controllo del mercato. L’obiettivo è tutelare i consumatori e impedire che beni realizzati senza standard di sicurezza possano finire nelle case dei cittadini.

