SARONNO – Pentole, fischietti e tamburi saranno il filo rosso del presidio che martedì 4 novembre porterà in piazza Libertà tante persone per una serata di partecipazione e testimonianza a sostegno del popolo palestinese. L’iniziativa è organizzata da cittadini e realtà del territorio e inizia alle 18.

Parte dall’urgenza di non restare in silenzio davanti ai bombardamenti che continuano a colpire Gaza nonostante le tregue annunciate e raccontate dai media internazionali.

La manifestazione nasce per chiedere il cessate il fuoco e per lanciare un messaggio di pace e giustizia. Chi ha promosso il presidio invita a portare oggetti sonori. “Restiamo insieme al fianco del popolo palestinese” è la frase riportata sul manifesto che in queste ore circola sui social locali e nelle chat di quartiere.

Durante il presidio sono previsti interventi brevi, cori e momenti corali di testimonianza. Il messaggio scelto dagli organizzatori è chiaro e diretto: “Non lasciamo in pace chi fa la guerra”. L’invito alla città è semplice: esserci per far sentire una voce non violenta contro la guerra e per dimostrare vicinanza alle vittime civili.

