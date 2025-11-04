Softball

SARONNO – Nuova esperienza internazionale per Ilaria Treccani, giovane promessa della Inox Team Saronno, che ha preso parte alla 2′ edizione della Women’s International Championship, torneo Under 22 di softball organizzato dalla Federació Catalana sui diamanti di Viladecans, in Spagna.

La lanciatrice classe 2007 è scesa in campo con la maglia della Rheavendors Caronno Softball, formazione che ha chiuso la competizione al settimo posto finale. Per la Treccani si è trattato di un’importante occasione di crescita sportiva e personale, in un contesto internazionale che ha riunito alcune delle migliori giovani giocatrici del panorama europeo.

La società saronnese ha espresso soddisfazione per l’esperienza maturata dall’atleta, ringraziando al tempo stesso la Rheacendors Caronno Softball per la disponibilità e la collaborazione che ha reso possibile la partecipazione al prestigioso torneo catalano.

(foto: Ilaria Treccani, saronnese con la maglia della Rheavendors Caronno per l’occasione)

