Groane

SOLARO – Comincia mercoledì 5 novembre il ciclo di incontri “Insieme per un futuro di libertà – Costruiamo reti di corresponsabilità” promosso dal settore Inclusione e Pari Opportunità del Comune di Solaro all’interno della Rete Interistituzionale Antiviolenza “Nemmemo con un fiore” che fa riferimento al centro antiviolenza Hara.

L’iniziativa toccherà tutto il paese, con incontri previsti in Villa Borromeo, Cascina Emanuela e Villaggio Brollo. Il primo appuntamento “Un ponte tra scuola e territorio: reti di scuole sul contrasto alla violenza di genere” è in programma mercoledì 5 novembre alle 20.30 nella sala consigliare di Villa Borromeo. Interverranno Tiziana Barbuto, docente dell’istituto Russel di Garbagnate referente della Commissione Parità di Genere.

Il ciclo di incontri proseguirà sabato 15 novembre con il laboratorio di creazione di saponette “Non lavarti le mani”. L’appuntamento è alle 10 al centro civico di Cascina Emanuela in collaborazione con l’associazione Il Giuggiolo. Venerdì 21 alle 20.30 in sala consigliare ci sarà invece il concerto multimediale dell’accademia Viscontea “Non lavarti le mani”. Infine sabato 22 novembre sarà promosso un caffè letterario a Casa Brollo, in piazza Grandi al Villaggio Brollo, con la scrittrice Sara Vidè e la presentazione del libro “Più o meno tutto bene”.

“Queste iniziative – spiega Stefania Marruchi, consigliera comunale con delega all’Inclusione e Pari Opportunità – sono frutto sia del lavoro in comune interno alla rete interistituzionale, ma anche delle indicazioni emerse dalla commissione comunale Pari Opportunità. La direzione scelta è quella di coinvolgere, sensibilizzare e informare la cittadinanza sul tema della violenza di genere attraverso incontri pubblici ed il contributo degli operatori del settore, delle scuole e delle associazioni. Aderiremo anche ad altre iniziative promosse sempre dal centro antiviolenza per rafforzare i nostri obiettivi.

Per comprendere e diffondere al meglio questo argomento è essenziale creare e sostenere una rete sociale e civile al fine di raggiungere i diretti interessati, le persone in difficoltà e tutti coloro che possono essere a conoscenza di situazioni problematiche e divulgare il messaggio che dalla violenza è possibile uscire.

Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questi eventi, in particolare l’associazione Il Giuggiolo di Cascina Emanuela e l’ufficio Cultura, Scuola e Tempo Libero del Comune di Solaro per l’imprescindibile contributo offerto”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09