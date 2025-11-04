Comasco

LOMAZZO – È già sold out lo spettacolo “Grammamanti”, il monologo teatrale di Vera Gheno che va in scena stasera, martedì 4 novembre, al Teatro Rocchetta di via Rocchetta 8.

L’evento è molto atteso ed organizzato da Helianto. La sociolinguista porta sul palco un viaggio dentro le parole. Una riflessione che diventa teatro, emozione e anche ironia. L’idea è guardare alla lingua come qualcosa di vivo. Un corpo che cambia. Che si ribella. Che racconta chi siamo quando parliamo.

“Le parole non sono neutre. Sono lenti attraverso cui guardiamo il mondo, e il modo in cui scegliamo di usarle dice molto di noi”. Una chiave che, negli anni, Gheno ha raccontato con libri, lezioni, conferenze”.

Sociolinguista, traduttrice e divulgatrice, Vera Gheno ha collaborato per vent’anni con l’Accademia della Crusca ed è docente all’Università di Firenze. È autrice di numerosi saggi sulla lingua e la comunicazione, tra cui Potere alle parole, Le ragioni del dubbio e Chiamami così. Da sempre impegnata nella riflessione su linguaggio, inclusione e cambiamento sociale, oggi porta la sua voce anche sul palco teatrale, con l’intento di far vivere le parole in modo nuovo, vibrante e collettivo.

(foto dell’autrice da Fb)

