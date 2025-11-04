iltra2

VEDANO OLONA – Si è svolta domenica 2 novembre la cerimonia commemorativa per la Festa dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze armate, organizzata dal Comune di Vedano Olona in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini e accompagnata dalle note della Filarmonica Ponchielli.

La giornata, dedicata al ricordo e alla memoria dei caduti di tutte le guerre, è iniziata alle 10.30 con la messa nella chiesa di San Maurizio, seguita dal ritrovo al monumento ai Caduti nel Parco Spech.

Qui si sono tenuti i momenti più solenni della celebrazione: l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro e una preghiera per la pace guidata dal parroco don Gianluca Tognon. A seguire è intervenuto il sindaco Sergio Mina, che ha ricordato il significato della ricorrenza, sottolineando l’importanza di tramandare i valori di libertà e unità nazionale alle nuove generazioni.

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi cittadini, rappresentanti delle associazioni locali e autorità civili e militari, in un clima di partecipazione e raccoglimento.

04112025