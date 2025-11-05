Città

SARONNO – Con due articoli “fotocopia”, giovedì 30 settembre 1926 il “Corriere della Sera” e la “Cronaca Prealpina” informano i lettori che a Saronno, due giorni prima, è stato affisso “[…] un manifesto del sindaco nel quale si fa presente «ai genitori esercenti la patria potestà» che non può credersi conforme agli intendimenti del Governo né utile al buon nome di Saronno il fatto che, a ora tarda, «circolino minorenni abitualmente senza accompagnamento di persona responsabile della loro condotta. Si avverte pertanto – prosegue il manifesto – che per provvedimento dell’autorità municipale in relazione all’art. 23 del vigente regolamento di Polizia Urbana, gli agenti della forza pubblica hanno obbligo di dichiarare in contravvenzione ed anche di denunciare all’autorità giudiziaria i genitori od i tutori di minorenni che dopo il suono della campana serale , – coprifuoco, – non siano in pubblico assistiti da chi di dovere, o comunque diano manifestazioni di scarso sentimento del proprio decoro»”.

Non è dato sapere le motivazioni alla base di questo provvedimento, né se l’estate saronnese del 1926 si caratterizzò per una lunga serie di schiamazzi notturni e intemperanze giovanili (all’epoca si era considerati “minorenni” fino al compimento dei 21 anni).

Più interessante l’articolo del “Corriere della Sera” del 2 ottobre: “A casa, a casa, ragazzi di Saronno, quando cala la sera umida e quieta. Il vostro sindaco [Prof. Pasquale Tettamanzi] non vuol più vedervi in giro, incustoditi, per le strade buie. Le birichinate egli ve le permette chiare e sonore al sole, non furtive e maliziose tra le complici ombre. Il vostro sindaco ha ragione: e c’è qualche cosa di antico e di patriarcale in quel brusco e saggio ordine del capo della comunità. Egli, d’altronde, vi toglie le prime ore della notte che state sciupando per rifarle belle per voi. Se, dopo il coprifuoco, quando, d’estate, sprizzano, lungo le siepi, ultime scintille del giorno, le lucciole, voi errate per le vie, che cosa vedete?”.

Già, che cosa si vede? Ce lo dice, con toni paternalistici e istituzionali l’anonimo autore del corsivo: “Qualche fanale acceso, qualche uomo nero e frettoloso che rincasa, qualche coppia che parla sommessa dei fatti suoi, e che vi sarebbe riconoscente se non le rompeste il filo del discorso, qualche ubriaco che barcolla e canta rauco, qualche caffè illuminato dove la consuetudine giuoca tediata a carte, qualche osteria rossastra dove un vecchio disco stride un vecchissimo fox trot. Tutta la notte, nelle strade delle grandi e delle piccole città, si riduce a questo: a file di lampade, a colloqui segreti e a un po’ di musica”.

Il “rimedio” di regime a questa “innocente perdizione” ovviamente esiste: “Ma quando si è ben chiusi nella casa sicura, la notte che si allarga d’intorno diventa augusta. I passi che risuonano sono di esseri misteriosi, la via che si travede quasi buia dalla finestra si trasfigura, le note che giungono da lontano non sgorgano da uno stanco grammofono o da una fisarmonica sfiatata, ma da una gioia ricca e indistinta, alla quale un giorno anche noi, commossi e beati, si giungerà. Lo credano, i ragazzi di Saronno: sarebbe bene che un sindaco generoso ridasse [sic] anche agli uomini l’illusione che dopo le fatiche del giorno la notte scende ora, promessa ad essi per domani”.

Con un mix di stoicismo e tantrismo, finalizzato al mantenimento della quiete pubblica saronnese, così si chiude il pezzo del “Corrierone”: “Gli spettacoli più splendidi sono quelli ai quali non si assiste, i piaceri più inebrianti sono quelli che non si possono raggiungere, e il paradiso perduto continua ad essere paradiso appunto perché la schiatta di Adamo ne fu esclusa. Se non fosse avvenuto così, il facilmente concesso albero della scienza l’avrebbe fatto diventare una specie di orto botanico”.

