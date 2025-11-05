Città

SARONNO – Si è tenuta ieri, martedì 4 novembre, la commemorazione per la giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Per l’occasione, il vicesindaco, Mattia Cattaneo, ha tenuto un discorso alla cittadinanza.

Riceviamo e pubblichiamo il testo integrale.

Oggi, in questa solenne commemorazione della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze armate, ci raccogliamo per fare memoria e per esprimere gratitudine: memoria in particolare dei caduti che hanno sacrificato la propria vita per l’Italia; gratitudine per chi oggi come ieri opera e serve a difesa delle libertà e delle istituzioni volute dal popolo sovrano.

Vorrei rivolgere un pensiero particolare a voi giovani, presenti in questa piazza. Voi rappresentate il futuro della nostra città, della nostra comunità. Il vostro sguardo è puntato su orizzonti aperti, su sfide nuove. Ed è a voi che oggi voglio dire che ricordare non è un atto passivo: è un impegno. È il riconoscimento che l’unità, la libertà e la pace – valori che celebriamo oggi – sono da difendere e coltivare ogni giorno.

Ricordiamo qui il prezzo altissimo pagato dalla nostra Nazione: la fine della prima guerra mondiale, un armistizio che permise all’Italia di completare il processo di unificazione, ma lasciando ferite profonde nella società del tempo. Ma questa ricorrenza ha anche un significato che va oltre il passato: ci riguarda oggi, come comunità che vive in un mondo interdipendente.

E, guardando oltre i nostri confini, non possiamo ignorare le sofferenze che persistono nei paesi in guerra. Sono oltre cinquanta i conflitti in corso, il numero più alto dalla seconda guerra mondiale: in Ucraina e in Palestina, nel Sudan e in Siria e in tante altre aree del mondo vedere giovani, bambini, famiglie costrette a vivere nell’angoscia della violenza ci ricorda che la pace è sempre fragile. In tale contesto, le Forze Armate non sono solo strumento di difesa nazionale; operando in terre lontane in numerose missioni sono l’emblema della vocazione dell’Italia a preservare il rispetto del diritto internazionale ed a proteggere la dignità di ogni persona, ovunque.

In questa città, nella nostra comunità di Saronno, vogliamo essere consapevoli: l’unità non è solo uno slogan, ma un valore pratico – nel rispetto delle regole, nella cura dell’altro, nella partecipazione attiva. Vogliamo essere custodi della memoria delle nostre Forze Armate – donne e uomini che con impegno, sacrificio e senso del dovere servono la Repubblica – e allo stesso tempo essere cittadini del mondo: pronti ad accogliere, ad aiutare, a promuovere la pace sotto ogni cielo.

A voi, giovani e ragazze, chiedo di partecipare, di imparare, di interrogare, di agire nel solco dei principi e dei valori della nostra Costituzione. Affinché la nostra città non voglia solo ricordare, ma voglia costruire – insieme – una comunità che sia esempio di coesione, rispetto e apertura. Care cittadine, cari cittadini, in questa giornata di memoria, guardiamo avanti con speranza. Con gratitudine verso chi ha dato tanto, e con responsabilità verso chi verrà dopo di noi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09