Città

SARONNO – Ieri, durante le celebrazioni del 4 novembre, tra i presenti – la sua prima cerimonia come membro dell’associazione nazionale dei Carabinieri. Di Francisca fa parte dell’associazione in quanto socio familiare: infatti, suo zio, Fedele di Francisca, era un carabiniere, deceduto durante il servizio per il suo lavoro. Si tratta di uno dei primi carabinieri vittime di mafia e medaglia d’argento al valore militare.

“Per il suo valore militare gli è stata anche intitolata la stazione dei carabinieri di Villarosa, in provincia di Enna, il suo paese di origine”, così ha raccontato Raffaele Di Francisca durante la celebrazione in chiesa. Durante la messa che ha chiuso la cerimonia, infatti, si è tenuto il suo intervento, in cui ha ricordato non solo tutte le vittime delle forze armate, ma anche il proprio caro.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09