VENEGONO SUPERIORE – Il 4 novembre il comune di Venegono Superiore ha celebrato il giorno dell’Unità nazionale e la giornata delle Forze armate con una serie di momenti solenni e di partecipazione collettiva.

La giornata è iniziata alle 8:30 con la messa nella chiesa Parrocchiale, alla quale hanno preso parte autorità civili, militari e numerosi cittadini.

Successivamente, alle 9:30, si è svolta la commemorazione al monumento ai Caduti nel parco delle Rimembranze. Durante la cerimonia sono intervenuti il primo cittadino, Lorenzin Walter Fabiano, il consiglio comunale dei ragazzi, gli alunni delle classi quinte della scuola primaria “Marconi” e il gruppo musicale di Venegono Superiore, che ha accompagnato i momenti più significativi con brani patriottici.

L’intera cittadinanza è stata invitata a partecipare e la risposta è stata sentita e numerosa, a testimonianza dell’importanza di mantenere viva la memoria dei Caduti e il valore dell’unità nazionale.

