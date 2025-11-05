Città

SARONNO – C’è rammarico nella nota dei consiglieri di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone e Marina Ceriani che commenta la cerimonia del 4 novembre che si è tenuta ieri mattina.

“Una cerimonia sotto tono come questa amministrazione. La Festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate a Saronno si celebra senza cittadini e senza sfilata e come se non bastasse senza sindaco, a Varese per la celebrazione alla presenza del Prefetto. Unica nota di colore la presenza degli studenti dell’ Aldo Moro.

Bastava poco per non sovrapporre le manifestazioni, spostando l’orario di quella saronnese. Bastava ancora meno organizzare la celebrazione cittadina nel fine settimana, con un corteo ed il coinvolgimento della banda cittadina, come spesso si e’ fatto per permettere ai saronnesi di assistere e partecipare a questa Festa Nazionale che ricorda chi ha combattuto e dato la vita per l’Italia.

Persa l’occasione per manifestare alle Forze dell’Ordine la vicinanza della città. A corollario di questa mesta giornata l’ inaugurazione dell’area polifunzionale, termine elegante per definire ciò che un tempo si sarebbe detto area salamella, nata sulla pelle di alberi sani come Fratelli d’Italia ha stigmatizzato sin dal primo abbattimento.

Uno scempio all’interno di uno dei più bei parchi cittadini. Una struttura ancora chiusa in attesa che venga affidata la gestione del piccolissimo bar. Chissà quali eventi si potranno tenere, chissà se si riuscirà davvero a ospitare 2 mila persone come prevede il progetto e se ci saranno eventi di questa portata. Vecchie domande che abbiamo sempre fatto ottenendo ben poche risposte. Unici aspetti positivi: il verde riaperto ai cittadini e i giochi per i bambini che speriamo possano essere usati dalle famiglie saronnesi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09