4 novembre, la riflessione di Francesco Banfi sullo “scivolone fascia tricolore”
5 Novembre 2025
SARONNO – Con un breve intervento condiviso sulla propria pagina Facebook l’ex assessore Francesco Banfi accende i riflettori con una riflessione sul tema della fascia tricolore o meglio sulla sua assenza durante la cerimonia per 4 novembre.
Con la sindaca Ilaria Pagani a Varese per le celebrazioni con il Prefetto a presiedere la cerimonia è stato il vicesindaco Mattia Cattaneo privo di fascia come il presidente del consiglio comunale.
Ecco la riflessione di Francesco Banfi
Dieci anni fa c’era la Lega ed era in voga il tema “con o senza fascia tricolore”.
La Lega era per non tenerla, le forze in amministrazione non avevano la forza di contrastare una sciocca posizione del monocolore Lega, a sinistra si stracciavano le vesti e giravano avvolti nel tricolore portandolo come mantello.
Oggi sembra invece normale.
Conoscendo le persone sarà stata distrazione o qualche problema.
Sommessamente vorrei ricordare che ci sono cose che, però, andrebbero tenute care e non strumentalizzate. Il tricolore e l’Italia sono due di queste.
Vediamo tutti di riprenderci da questi scivoloni.
