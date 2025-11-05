Con la sindaca Ilaria Pagani a Varese per le celebrazioni con il Prefetto a presiedere la cerimonia è stato il vicesindaco Mattia Cattaneo privo di fascia come il presidente del consiglio comunale.

Ecco la riflessione di Francesco Banfi

La Lega era per non tenerla, le forze in amministrazione non avevano la forza di contrastare una sciocca posizione del monocolore Lega, a sinistra si stracciavano le vesti e giravano avvolti nel tricolore portandolo come mantello.

Sommessamente vorrei ricordare che ci sono cose che, però, andrebbero tenute care e non strumentalizzate. Il tricolore e l’Italia sono due di queste.

Vediamo tutti di riprenderci da questi scivoloni.