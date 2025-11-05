Calcio Eccellenza, Caronnese inciampa a Giussano
5 Novembre 2025
GIUSSANO – Decima giornata in notturna infrasettimanale, oggi, per la Caronnese di mister Michele Ferri, ospite in trasferta del Vis Nova Giussano guidato da Gabriele Raspelli. Si gioca su un campo in sintetico di ultima generazione: le due squadre avversarie iniziano il match a ritmi sostenuti.
La cronaca – Nei primi frangenti dell’incontro tocca ai rossoblu presidiare la metacampo avversaria in maniera costante. Al 5’ la Caronnese reclama un rigore per fallo di mano in area ma il direttore di gara lascia correre.
Al 15’ registriamo un guizzo di Innocenti che calcia da posizione centrale a pochi metri dalla linea di porta caronnese trovandosi davanti il numero uno rossoblu Paloschi che neutralizza il tiro sopra la traversa con un poderoso colpo di reni.
La Caronnese spinge in avanti e costringe i padroni di casa a difendere il fortino.
Il gioco prosegue con continui cambi di campo ma entrambe le retroguardie sono attente a disinnescare ogni incursione e si va negli spogliatoi sullo 0-0.
Nella ripresa al quarto d’ora su una grande palla di Dilernia tocca a Vitofrancesco dalla tre quarti impegnare il portiere avversario Brambilla alla respinta a terra.
Risponde al 17’ Marzucca con un bel tiro che sfiora il sette della porta caronnese. Al 22’ i padroni di casa approfittano di una mischia in area per andare in gol: Trezzi sulla corta distanza calcia, la palla viene respinta sulla linea di porta ma il guardalinee la vede diversamente e decreta incredibilmente il gol tra le grandi proteste dei rossoblu. Dieci minuti dopo, al 32’, in contropiede ancora Trezzi raddoppia con un rasoterra che supera Paloschi: 2-0. Al 40’ Ghibellini dal vertice alto dell’area calcia un forte rasoterra che sfiora il secondo palo.
La Caronnese ci prova fino alla fine con continui calci d’angolo e ripartenze ma il Vis Nova è attento a respingere ogni palla.
Vis Nova Giussano-Caronnese 2-0
VIS NOVA GIUSSANO: Brambilla, Barbaro (28′ st Tranquillini), Rigoni, Boccardo, Mantegazza, Agosta, Radice, Innocenti, Trezza (43′ st Morotti), Redaelli, Marzucca (37′ st Piacenti). A disposizione: Fanaru, Zaffaroni, Schiavina, Vian, Pollutri, Cina Vivarelli All. Gabriele Raspelli
CARONNESE: Paloschi, Vitofrancesco, Dilernia, Cannizzaro (24′ st Rossi), Vaghi, Galletti, Cerreto (28′ st Ghibellini), Ortelli, Colombo, Corno, Malvestio. A disposizione: Trombetta, Tumino, Dugo, Serati, Bugno, Signorile, Savino. All. Michele Ferri
Arbitro: Gjini di Vicenza (Giordano di Lodi e De Micheli di Gallarate).
Marcatore: 22′ st Trezza (V), 32′ st Trezza (V).
05112025