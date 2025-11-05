Calcio

SARONNO – Dovrà restare lontano dal campo fino a metà febbraio il direttore generale del Fbc Saronno, Marco Proserpio, squalificato dal giudice sportivo dopo la gara di domenica scorsa contro la Lentatese, vinta dai biancocelesti per 2-1. L’episodio contestato è avvenuto nel primo tempo, quando il Saronno era ancora sullo 0-0: Proserpio, in panchina, avrebbe protestato vivacemente per il rigore concesso ai brianzoli, poi respinto dal portiere Todesco. Secondo quanto riportato nel referto arbitrale, il dirigente si sarebbe alzato “entrando sul terreno di gioco, offendendo il direttore di gara e tirando un pugno alla panchina”, oltre ad aver pronunciato un’espressione sopra le righe.

Il giudice sportivo ha inoltre segnalato che, durante l’intervallo, Proserpio avrebbe continuato con una “condotta irriguardosa nei confronti della terna arbitrale, colpendo la porta degli spogliatoi”. Una decisione pesante, che porta a oltre tre mesi di squalifica, fino al 16 febbraio.

Classifica

Arconatese 25 punti, Solbiatese 18, Caronnese 17, Fbc Saronno 16, Rhodense 15, Vis Nova Giussano, Vergiatese, Lentatese 13, Legnano, Sedriano, Besnatese 12, Mariano e Sestese 10, Ardor Lazzate, Vigevano e Magenta 8, Arcellasco e Altabrianza 6.

