Calcio Eccellenza, naufragio Ardor Lazzate nel derby
5 Novembre 2025
MONTESOLARO – Il derby della Brianza, nella decima giornata di Eccellenza, va alla Lentatese: sul campo di Montesolaro, serata nerissima per l’Ardor Lazzate. Ad aprire le marcature Diaferio al 21′ del primo tempo, sempre lui a firmare a metà ripresa anche la seconda rete ed ultimo sigillo di Carrino. L’Ardor resta sola al penultimo posto della graduatoria.
Risultati
10′ giornata, mercoledì sera: Solbiatese-Magenta 0-0, Legnano-Besnatrese 0-0, Lentatese-Ardor Lazzate 3-0, Mariano-Fbc Saronno 3-1, Rhodense-Sestese 3-3, Sedriano-Arconatese 1-1, Vergiatese-Arcellasco 1-2, Vigevano-Altabrianza 0-0, Vis Nova Giussano-Caronnese 2-0.
Classifica
Arconatese 26 punti, Solbiatese 19, Caronnese 17, Rhodense, Fbc Saronno Vis Nova Giussano e Lentatese 16, Mariano Calcio, Legnano, Sedriano , Besnatese, Vergiatese 13, Sestese 11, Arcellasco, Vigevano, Magenta 9, Ardor Lazzate 8, Altabrianza 7.
