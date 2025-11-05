Calcio

SARONNO – Oggi tutti in campo per il turno infrasettimanale del campionato di calcio di Eccellenza. Si gioca con inizio alle 20.30, per la 10′ giornata. Il Fbc Saronno è di scena sul campo del Mariano Comense, arbitro Simone Malascorta di Jesi (assistenti Miki Ravelli di Bergamo e Gabriele Fundarò di Lecco); Vis Nova Giussano-Caronnese con arbitro Mauro Gjini di Vicenza (assistenti Enrico Giordano di Lodi e Lorenzo De Micheli di Gallarate) ed il derby brianzolo Lentatese-Ardor Lazzate con arbitro Riccardo Mufatti di Sondrio (assistenti Giulia Vallorani di Abbiategrasso e Roberto Pozzi di Varese).

Classifica

Arconatese 25 punti, Solbiatese 18, Caronnese 17, Fbc Saronno 16, Rhodense 15, Vis Nova Giussano, Vergiatese, Lentatese 13, Legnano, Sedriano, Besnatese 12, Mariano e Sestese 10, Ardor Lazzate, Vigevano e Magenta 8, Arcellasco e Altabrianza 6.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco durante un precedente match)

05112025