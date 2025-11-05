Calcio

MARIANO COMENSE – Tutto pronto per la decima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia che vede il Fbc Saronno impegnato nel campo del Mariano Calcio, importante sarà portare una vittoria in città che confermerebbe sempre di più la zona play-off visto anche il pareggio odierno della Solbiatese con il Magenta. Il calcio d’inizio è previsto oggi 5 novembre al centro sportivo comunale di Mariano Comense alle 20.30, orario in cui il direttore di gara Simone Malascorta della sezione di Jesi fischierà il via.

La classifica

Arconatese 25 punti, Solbiatese 18, Caronnese 17, Fbc Saronno 16, Rhodense 15, Vis Nova Giussano, Vergiatese, Lentatese 13, Legnano, Sedriano, Besnatese 12, Mariano e Sestese 10, Ardor Lazzate, Vigevano e Magenta 8, Arcellasco e Altabrianza 6.

