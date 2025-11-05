Calcio

VENEGONO SUPERIORE – La Varesina si conferma irresistibile in Coppa Italia: le Fenici mercoledì pomeriggio superano con autorità la Virtus CiseranoBergamo per 4-1 e conquistano la qualificazione agli ottavi di finale.

La partita si è messa subito sui binari giusti per i rossoblù: al 23’ del primo tempo Franzoni ha trasformato il rigore procurato da Miconi, mentre in chiusura di frazione Baud Banaga ha firmato il raddoppio. Nella ripresa, dopo pochi minuti, ancora Franzoni ha calato il tris grazie a un’ottima iniziativa di Guri. Il gol della bandiera ospite è arrivato con Bottani, ma nel finale Costantino ha sigillato il risultato sul 4-1.

Per la squadra di Gheller, agli ottavi sarà sfida con il Club Milano, mentre domenica a Venegono arriverà la Casatese Merate per il campionato.

Varesina-Virtus CiseranoBergamo 4-1

Marcatori: 23’ pt rig. Franzoni (V), 46’ pt Baud Banaga (V), 2’ st Franzoni (V), 5’ st Bottani (VCB), 46’ st Costantino (V).

VARESINA (3-4-3): Bovi; Pirola, Cavalli, Chiesa; Miconi (22’ st Testa); Rosa, Grieco (12’ st Andreoli), Vaz; Rosa; Baud Banaga, Franzoni (22’ st Costantino), Guri (28’ st Camarlinghi). A disposizione Maddalon, Ornaghi, Grassi, Valisena, Tassani. All. Gheller.

VIRTUS CISERANOBERGAMO (3-5-2): Comi; Kasse (32’ st Scanzi), De Felice (15’ st Ventura), Foroni; Braiotta, Marin, Quaggiotto (3’ st Rossi), Bottani, Caccia (40’ st Inacio); Ferro, Lozza (18’ st Ferrario). A disposizione Rovelli, Zagaryuk, Ghisalberti, Arici. All. Valenti.

Arbitro: Scarano di Seregno.

