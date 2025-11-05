iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Anche Castiglione Olona ha celebrato lo scorso fine settimana la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, con una cerimonia ricca di significato e un progetto speciale dedicato agli studenti.

Nel corso dell’evento è stato presentato “La leggenda del Piave… – Musica, storia e memoria”, un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale e realizzata in collaborazione con i docenti della Scuola Secondaria di I grado “Cardinal Branda Castiglioni”, il Gruppo Alpini, il Corpo filarmonico “Santa Cecilia” e la Protezione civile.

Attraverso musica, testimonianze e approfondimenti storici, i ragazzi hanno potuto riflettere sul significato autentico di questa giornata: non solo una vittoria militare, ma il simbolo di coraggio, sacrificio e speranza di chi ha combattuto per la libertà e l’unità del Paese.

Gli studenti hanno letto e analizzato il celebre brano “La leggenda del Piave”, scoprendo come la musica possa diventare memoria collettiva, mentre gli Alpini hanno condiviso ricordi e valori di solidarietà e impegno civile.

Il sindaco Giancarlo Frigeri ha ringraziato tutti i partecipanti, in particolare le Forze dell’ordine, la Protezione civile, gli Alpini, la Filarmonica “S. Cecilia” diretta dal maestro Luca Volonté, i docenti e la dirigente scolastica per l’impegno nel trasmettere alle nuove generazioni il valore del ricordo e della memoria.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a don Ambrogio Cortesi e don Maurizio Canti per la loro partecipazione alla cerimonia, condivisa da numerosi cittadini e famiglie del borgo.

(foto: un momento della manifestazione)

05112025