Cislago, gli studenti alle celebrazioni del 4 novembre con i Bersaglieri
5 Novembre 2025
CISLAGO – Anche gli alunni delle scuole elementari e medie di Cislago hanno preso parte alle celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, organizzate in paese in collaborazione con l’Associazione Bersaglieri.
I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo portando un simbolico omaggio ai Caduti, al monumento che si trova in centro al paese, in un momento di riflessione e memoria collettiva che ha unito generazioni diverse attorno ai valori di libertà e solidarietà. L’iniziativa, sottolineano i promotori, ha rappresentato un’importante occasione di educazione civica, contribuendo a far conoscere ai più giovani il significato storico e civile del 4 Novembre. Non tutte le classi hanno potuto partecipare, ma la presenza degli studenti è stata comunque significativa e apprezzata.
(foto: Associazione nazionale bersaglieri)
05112025