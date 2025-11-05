Cogliate

COGLIATE – “Dopo sette anni, finalmente ci siamo! La nuova palestra è pronta e l’Amministrazione ha annunciato in pompa magna la cerimonia di inaugurazione.” Questo il commento della lista civica Progetto in Comune di Cogliate che fa una dura accusa alla Giunta Basilico rispetto alla gestione dei lavori per la struttura di viale Rimembranze.

“Siamo contenti che l’opera possa essere finalmente messa a disposizione dei cittadini e delle associazioni. Ma a che prezzo?” si chiedono i consiglieri comunali di opposizione. “Ancora ad oggi non sappiamo esattamente quanto sia costato questo intervento. Sappiamo soltanto che rispetto al costo iniziale la cifra è più che raddoppiata, arrivando a circa 2.400.000 di euro.”

“La realizzazione della palestra si trascina dal 2018” spiega il consigliere Ivan Basilico. “Il sindaco ha provato in tutti i modi a giustificare questo clamoroso ritardo ma la verità è che l’Amministrazione non è stata in grado di gestire l’intervento. Hanno tirato in mezzo di tutto, dal covid alla crisi economica, ma tutti gli altri Comuni qui attorno in questi anni, nelle stesse condizioni, hanno portato avanti intere opere.”

“Nel 2018 il sindaco dichiarava che la palestra sarebbe stata pronta per la fine del 2020” ricorda la consigliera Annamaria Uboldi. “Poi la scadenza è stata spostata sempre più in là nel tempo. Ad ogni Consiglio Comunale abbiamo presentato interrogazioni e chiesto informazioni. Negli ultimi anni ci è stato risposto che sarebbe stata pronta a settembre 2024, poi aprile 2025. Da settembre 2018 abbiamo dovuto aspettare fino a oggi.”

“La gestione di questa Giunta ha portato un aumento esorbitante dei costi, che inizialmente doveva essere di un milione di euro, coperto per 850.000 euro da fondi del Ministero gestiti da Regione e per 250.000 euro da fondi comunali” sostiene il capogruppo Vincenzo Di Paolo che rimarca: “ora siamo ad almeno 2 milioni e 400 mila euro. Ma la cifra precisa non la conosce nessuno. Lo abbiamo chiesto più volte ma nessuno è stato in grado di rispondere. È scandaloso – prosegue Di Paolo – che siano andati avanti in questo modo, per lotti, cioè un pezzettino alla volta, con progettazioni incomplete e carenti, con integrazioni di spesa fatte nel corso degli anni. Ad ogni Consiglio Comunale eravamo chiamati a votare una variazione per implementare una parte di spesa o di progettazione mancante: era diventata una barzelletta.

Una farsa per nulla divertente, trattandosi di soldi pubblici, cioè soldi della collettività, cioè soldi nostri. Un modo raffazzonato di gestire le opere pubbliche e le risorse pubbliche.”

I consiglieri della lista civica di minoranza ricordano il percorso di questi lunghi anni: “abbiamo incalzato l’Amministrazione in tutti i modi, suggerendo di seguire percorsi diversi anche nella fase di gara per l’affidamento dei lavori ma non siamo mai stati ascoltati. Ricordiamo che all’inizio il sindaco Basilico non voleva nemmeno costruire la palestra presso le scuole medie, la sua idea iniziale era di farla presso il centro sportivo.”

“Avremmo potuto avere la palestra molto tempo prima e spendendo molti meno soldi. Qualcuno dovrà assumersi la responsabilità politica di questa gestione fallimentare” è il giudizio molto chiaro espresso dal consigliere Di Paolo, che aggiunge: “confidiamo nel fatto che durante la cerimonia di inaugurazione il sindaco possa dirci finalmente quanto è costata l’opera con precisione. Raccontando la verità, però. Niente scuse.”

Progetto in Comune anche in questa fase avanza una proposta, rispetto all’intitolazione della struttura, che la Giunta Basilico ha chiamato Palasandalmazi: “Proporremo di intitolare la palestra a qualche personaggio sportivo, magari attraverso un percorso partecipato con un concorso di idee che coinvolga gli studenti delle scuole e le associazioni sportive del territorio” annuncia il consigliere Matteo Fabris.

“Continuiamo a essere preoccupati perché lo stesso modus operandi utilizzato per la palestra viene eseguito sulle altre opere: centro sportivo, Palazzo Rovelli. Si va per ‘lotti funzionali’. Ma abbiamo già visto poi come finisce” concludono i consiglieri comunali di Cogliate.

