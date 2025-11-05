Cronaca

MILANO – La polizia di Stato di Milano, su disposizione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, ha arrestato due cittadini albanesi di 42 e 45 anni, residenti in provincia di Milano, ritenuti responsabili di una lunga serie di furti in abitazione commessi tra febbraio e marzo 2025 nelle province di Varese, Como e Monza Brianza.

Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Milano, erano iniziate dopo la segnalazione di un furto pubblicata sui social network da un cittadino della provincia di Como. Da quel punto, grazie a un attento lavoro investigativo, i poliziotti sono riusciti a risalire a un’autovettura utilizzata per i colpi, individuata successivamente nel Milanese.

Attraverso una complessa attività di osservazione, pedinamenti, analisi di tabulati telefonici e controlli ai varchi autostradali, gli investigatori hanno ricostruito tredici furti riconducibili ai due uomini. Dalle indagini è emerso che gli arrestati operavano con un metodo ben collaudato: individuavano in anticipo le abitazioni da svaligiare, pianificavano i colpi con estrema precisione e agivano in coppia, con uno dei due nel ruolo di “palo”. Per spostarsi utilizzavano auto rubate e targhe clonate, al fine di eludere i controlli. I due sono stati rintracciati e arrestati presso le rispettive abitazioni di Senago (Milano) e condotti nella casa circondariale “Di Cataldo” di Milano, dove si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il procedimento è tuttora nella fase delle indagini preliminari, e la Polizia di Stato prosegue gli approfondimenti per verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi avvenuti nella stessa area.

(foto: la refurtiva recuperata)

05112025