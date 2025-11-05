Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 4 novembre, spiccano il maxi sequestro di profumi contraffatti a Saronno e il degrado denunciato nell’area della retrostazione. A Turate un blitz della Guardia di Finanza ha portato alla luce lavoratori in nero, mentre in città si è tenuta la cerimonia del 4 novembre e Enzo Iacchetti ha presentato il suo nuovo libro.

A Saronno la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 8 mila profumi contraffatti delle marche Dior, Chanel e Gucci, per un valore stimato di 250 mila euro, nascosti in un deposito nei pressi della stazione.

Ancora allarme degrado nella zona della Retrostazione, dove è comparso un graffito con un “listino prezzi” dello spaccio. I residenti tornano a segnalare la situazione di insicurezza sotto i portici.

Un video denuncia documenta la situazione post-weekend nell’area della Retrostazione: rifiuti sparsi ovunque e incuria evidente, con residenti e pendolari esasperati dalle condizioni della zona.

A Turate la Guardia di Finanza ha scoperto quattro lavoratori in nero in un esercizio del settore alimentare. Il blitz rientra nei controlli sul rispetto delle normative lavorative.

Si è svolta a Saronno la cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, accompagnata dall’inaugurazione del nuovo parco pubblico nell’area dell’ex seminario, alla presenza delle autorità.

L’attore Enzo Iacchetti ha presentato a Saronno il suo libro “25 minuti di felicità”, un’autobiografia tra ricordi personali, ironia e riflessioni sociali che ha coinvolto e emozionato il pubblico.

