Ieri su ilSaronno: maxi sequestro di profumi falsi, degrado in Retrostazione, Iacchetti fa pace con Saronno
5 Novembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 4 novembre, spiccano il maxi sequestro di profumi contraffatti a Saronno e il degrado denunciato nell’area della retrostazione. A Turate un blitz della Guardia di Finanza ha portato alla luce lavoratori in nero, mentre in città si è tenuta la cerimonia del 4 novembre e Enzo Iacchetti ha presentato il suo nuovo libro.
A Saronno la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 8 mila profumi contraffatti delle marche Dior, Chanel e Gucci, per un valore stimato di 250 mila euro, nascosti in un deposito nei pressi della stazione.
Saronno, migliaia di profumi Dior, Gucci e Chanel falsi. Maxi sequestro da 250 mila euro
Ancora allarme degrado nella zona della Retrostazione, dove è comparso un graffito con un “listino prezzi” dello spaccio. I residenti tornano a segnalare la situazione di insicurezza sotto i portici.
Retrostazione, maranzata sotto portici: graffito-listino coi prezzi dello spaccio. La rabbia dei residenti
Un video denuncia documenta la situazione post-weekend nell’area della Retrostazione: rifiuti sparsi ovunque e incuria evidente, con residenti e pendolari esasperati dalle condizioni della zona.
Retrostazione, videoracconto sui rifiuti sparsi ovunque dopo il week-end
A Turate la Guardia di Finanza ha scoperto quattro lavoratori in nero in un esercizio del settore alimentare. Il blitz rientra nei controlli sul rispetto delle normative lavorative.
Turate: scoperti lavoratori in nero in un esercizio del settore alimentare, blitz della Guardia di Finanza
Si è svolta a Saronno la cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, accompagnata dall’inaugurazione del nuovo parco pubblico nell’area dell’ex seminario, alla presenza delle autorità.
4 novembre, la cerimonia e l’inaugurazione del parco dell’ex seminario: diretta
L’attore Enzo Iacchetti ha presentato a Saronno il suo libro “25 minuti di felicità”, un’autobiografia tra ricordi personali, ironia e riflessioni sociali che ha coinvolto e emozionato il pubblico.
Enzo Iacchetti presenta a Saronno il suo libro “25 minuti di felicità”: un viaggio nella sua vita tra ricordi, ironia e riflessioni sociali
