Listino prezzi della droga nel Retrostazione di Saronno. La sindaca: “Da subito più controlli!”
5 Novembre 2025
SARONNO – “Un episodio sconcertante! Ho chiesto alla polizia locale di approfondire quel che è successo, in ogni suo aspetto”. Così la
sindaca Ilaria Pagani in merito alla “scoperta” di un murales sotto i portici di via Ferrari nel Retrostazione, con il “tariffario” dello spaccio di droga.
“Appena avuto notizia dell’accaduto, mi sono subito incontrata con il comandante della polizia locale, Claudio Borsani: è stato definito di
prevedere una ancora più assidua vigilanza nella zona del Retrostazione, cercando di coinvolgere il più possibile anche le altre forze dell’ordine presenti sul territorio – riepiloga la sindaca – Il tutto per ottenere un presidio, che sia il più costante possibile, anche in quella zona della nostra città”.
Retrostazione, maranzata sotto portici: graffito-listino coi prezzi dello spaccio. La rabbia dei residenti
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
05112025