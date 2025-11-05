Cronaca

SARONNO – “Un episodio sconcertante! Ho chiesto alla polizia locale di approfondire quel che è successo, in ogni suo aspetto”. Così la

sindaca Ilaria Pagani in merito alla “scoperta” di un murales sotto i portici di via Ferrari nel Retrostazione, con il “tariffario” dello spaccio di droga.

“Appena avuto notizia dell’accaduto, mi sono subito incontrata con il comandante della polizia locale, Claudio Borsani: è stato definito di

prevedere una ancora più assidua vigilanza nella zona del Retrostazione, cercando di coinvolgere il più possibile anche le altre forze dell’ordine presenti sul territorio – riepiloga la sindaca – Il tutto per ottenere un presidio, che sia il più costante possibile, anche in quella zona della nostra città”.

05112025