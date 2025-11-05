Altre news

SARONNO – Mercoledì 5 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta stabile e pienamente soleggiata, con cielo sereno per l’intero arco delle 24 ore. Non sono attese piogge o particolari variazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori tipici del periodo autunnale, con una massima attesa di 15°C e una minima di 3°C nelle ore più fredde. I venti saranno deboli: al mattino spireranno da Nordovest, mentre nel pomeriggio si orienteranno da Sud-Sudovest. Non sono presenti allerte meteo attive sul territorio comunale.

A livello regionale, anche il resto della Lombardia è interessato da condizioni di alta pressione, che garantiscono una giornata stabile e ben soleggiata su tutto il territorio. Le aree di pianura e pedemontane vedranno cieli sereni o poco nuvolosi, con la sola eccezione di possibili banchi di nebbia al mattino nelle basse pianure orientali. I venti saranno deboli e variabili, con un clima complessivamente asciutto.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

