Città

SARONNO – “Da fuori si aveva l’impressione di un parco che non è più lo stesso ma è entrando che se ne ha la conferma: una distesa di erba secca e cemento a cielo aperto si apre al posto di ombreggianti alberi che accompagnavano percorsi per passeggiate e corse di studenti in allenamento. Perché non è vero che il parco dell’ex seminario non fosse frequentato ed era necessario dargli una nuova vita: tutt’altro”.

Inizia così la dura nota di Obiettivo Saronno sul rinnovato parco dell’ex Seminario.

Mamme papà e bambini hanno aspettato due anni la sua riapertura che, diciamocelo, poteva essere organizzata meglio: ci si aspettava ad esempio un parco da cui non scappare alle 17:30 del pomeriggio perché non illuminato e una pavimentazione intorno ai giochi più sicura per la frequentazione di bambini piccoli.

Per non parlare del motivo per cui non abbiamo potuto entrarci per due anni: un impiego di denaro pubblico di 2 milioni di euro per realizzarne un luogo per eventi adatto a ospitare fino a 2000 persone. Peccato che di eventi difficilmente ne vedremo e senza eventi qualunque bando per la gestione del risicato bar andrà deserta. Due milioni di euro e 19 alberi sani tagliati per niente. Due milioni di euro che potevano essere spesi per altro (come la costruzione di un nuovo impianto sportivo, ad esempio) buttati al vento.

Un’eredità pesante che l’amministrazione Airoldi/Gilli ci lascia e a cui non possiamo sottrarci.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti