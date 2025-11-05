Cronaca

BOLLATE – Si è conclusa con 12 arresti una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri del Gruppo di Rho, che ha smantellato una rete criminale attiva nel traffico e nello spaccio di cocaina nell’area di Bollate e nei comuni limitrofi. L’indagine, denominata “Square”, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano – Settimo Dipartimento e ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone (3 in carcere e 8 ai domiciliari), oltre a 14 indagati a piede libero.

Le operazioni si sono svolte lunedì 3 novembre a Bollate, Garbagnate Milanese, Novate, Baranzate, Arese, Senago, Paderno Dugnano, Cantù e Caronno Pertusella, con l’impiego di decine di militari. In contemporanea sono state eseguite 27 perquisizioni domiciliari, durante le quali sono stati arrestati altri due uomini in flagranza di reato per detenzione di cocaina e possesso di un’arma clandestina.

Secondo quanto emerso dalle indagini, durate sei mesi, l’organizzazione aveva una struttura gerarchica precisa. Al vertice si trovava un imprenditore edile di 35 anni, conosciuto come “Bad”, che gestiva approvvigionamento, distribuzione e pagamenti. A coordinare la rete dei “pusher” vi era un responsabile intermedio, mentre la base operativa era costituita da una fitta rete di spacciatori attivi nelle principali piazze di Bollate e del circondario.

Il nome dell’operazione, “Square”, richiama proprio il modus operandi del gruppo: le dosi di cocaina venivano confezionate in bustine quadrate termosaldate, e gli acquirenti salvavano nei cellulari i contatti dei fornitori con il nome “Quadrato”. Lo spaccio avveniva nei parcheggi, giardinetti, aree commerciali e persino tramite consegne a domicilio, spesso nascoste dentro cartoni per pizza.

Nel corso delle perquisizioni, i Carabinieri hanno sequestrato una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa, 260 grammi di cocaina, 14.240 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Arrestato anche un giovane italiano, classe 2003, trovato con 220 dosi di cocaina e 235 euro in contanti.

Nel complesso, durante l’intera attività investigativa, i militari avevano già arrestato sei spacciatori in flagranza e denunciato altri due, sequestrando 328 dosi di cocaina e oltre 1.800 euro di proventi illeciti.

