Lombardia

MILANO – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la mozione del Partito Democratico che chiedeva di rimuovere la sottosegretaria regionale a Sport e Giovani Federica Picchi, di Fratelli d’Italia, per la diffusione sul suo profilo Instagram di contenuti No-Vax. Il testo, con prima firma del capogruppo Pierfrancesco Majorino, è stato approvato a voto segreto con 44 voti favorevoli e 23 contrari, con l’apporto di diciannove franchi tiratori nel centrodestra.

“È un no secco alle sorelle Meloni e arriva il giorno successivo la visita non casuale ai consiglieri di Fratelli d’Italia di Arianna Meloni e Giovanni Donzelli – dichiara Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd -. Sono venuti qui a serrare le file a sostegno di Picchi, evidentemente senza successo. La spaccatura della coalizione di destra è evidentissima e ogni voto segreto è per loro a rischio. Detto questo, Fontana prenda atto del voto e rimuova Picchi, perché affermazioni NoVax non sono compatibili con ruoli di responsabilità in Regione Lombardia”.

