RESCALDINA – Due appuntamenti a tema ambientale, che raccontano il territorio e il rapporto con gli esseri viventi che lo abitano: questo autunno gli Amici del Rugareto, gruppo di cittadini attivi sul territorio rescaldinese, invitano la cittadinanza alla terza edizione della rassegna Ambientiamoci.

Si tratta di due incontri sul territorio: il primo si terrà giovedì 6 novembre, con la partecipazione di Gianni Riva, curatore del giardino botanico di Uboldo, che riporterà alla luce i frutti antichi, una ricchezza per i popoli passati ma che dal dopoguerra sono spariti dalle nostre tavole. More di gelso, sorbo, azzeruolo, melo cotogno, nespole germaniche sono solo alcune delle delizie che riscopriremo. Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 4 dicembre: sarà la volta di Raul Dal Santo, ecologo, e Ivano Colombo che ci faranno viaggiare nel tempo per riscoprire come si è sviluppata l’agricoltura nei territori del legnanese e come il paesaggio è mutato per consentire questa attività, dalla preistoria fino ai giorni nostri. Un interessante studio che ci permetterà di comprendere l’evoluzione agricola nei secoli.

Le due serate si terranno alla biblioteca comunale di Rescaldina “Lea Garofalo” alle 20.45.