Città

SARONNO – L’offerta formativa del saronnese si amplia grazie ad una nuova opportunità: all’Istituto Tecnico Industriale Statale “Giulio Riva” di via Carso sarà attivato, a partire dal prossimo anno scolastico, il nuovo percorso quadriennale nell’indirizzo Elettrotecnica-Robotica, che si inserisce nella più ampia riforma della filiera formativa tecnologica denominata “4+2”.

Si tratta di un modello didattico innovativo, con l’obiettivo di rendere la formazione più dinamica, efficace e vicina alle reali esigenze del tessuto produttivo locale, attraverso un percorso scolastico che porta a conseguire il diploma in quattro anni anziché in cinque.

La filiera 4+2 prevede un percorso di studi articolato appunto in quattro anni di istruzione in un istituto tecnico, al termine dei quali lo studente consegue un diploma di scuola secondaria superiore pienamente equiparato a quello del percorso quinquennale tradizionale; dopodiché si aprono varie strade tra cui poter scegliere: immettersi direttamente nel mondo del lavoro, iscriversi ad una università oppure frequentare un ulteriore biennio in un Its Academy, l’Istituto Tecnologico Superiore, per ottenere un titolo di alta specializzazione tecnico-professionale. L’Itis “Riva” ha creato una filiera con l’Its Lombardia Meccatronica, che si occupa di automazione industriale, i cui corsi si svolgono proprio all’interno dell’istituto di via Carso.

“Il percorso quadriennale – spiega la dirigente del Riva Monica Maria Zonca – non va dunque inteso come un percorso abbreviato o semplificato, semmai si tratta di una riorganizzazione più efficiente, che concentra e potenzia le ore di insegnamento e le attività laboratoriali, integrando la formazione scolastica con esperienze pratiche e con una costante collaborazione con imprese e realtà produttive del territorio”.

Il percorso prevede un rafforzamento delle discipline tecnico-scientifiche, una didattica laboratoriale più intensa e un numero maggiore di ore dedicate alla Formazione Scuola-Lavoro, con esperienze in azienda e progetti con professionisti del settore.

“La nostra scelta – prosegue la dirigente – rappresenta un passo avanti importante per il nostro territorio, che da tempo manifesta una crescente richiesta di tecnici qualificati nel campo dell’automazione industriale. Le imprese locali segnalano spesso la difficoltà di reperire figure professionali aggiornate e capaci di coniugare conoscenze teoriche e competenze pratiche: l’introduzione del percorso quadriennale nell’indirizzo Elettrotecnica-Robotica nasce proprio per rispondere a questa esigenza”.

L’indirizzo Elettrotecnica-Robotica dell’istituto “Riva” offrirà un piano di studi aggiornato e coerente con le nuove tecnologie, con argomenti come gli impianti elettrici, l’automazione, l’elettronica, i microprocessori, la domotica e la robotica, affiancati da laboratori attrezzati e da attività di apprendimento pratico. Le collaborazioni con le aziende del territorio permetteranno agli studenti di vivere esperienze dirette sul campo, partecipare a stage, progetti integrati e momenti di formazione con esperti del settore, in un percorso che punta non solo alla crescita professionale, ma anche personale. Senza dimenticare ovviamente le discipline più tradizionali e comuni a tutti gli indirizzi: Italiano, Storia, Matematica e Lingua inglese.

“Abbiamo deciso – precisa ancora la dirigente scolastica – di non modificare radicalmente il quadro orario, mantenendo le 32 ore settimanali più due on line, da svolgere in modalità asincrona. Questo consentirà un apprendimento dei contenuti più agevole, senza appesantire troppo i ragazzi con le lezioni mattutine, ma lasciando lo spazio per lo studio pomeridiano. Si tratta dunque di un percorso impegnativo, ma crediamo molto soddisfacente”.

Per le famiglie e per gli studenti si tratta dunque di un’occasione importante: scegliere il percorso quadriennale in elettrotecnica-robotica significa diplomarsi in quattro anni anziché in cinque, investendo in un futuro solido, costruito su competenze concrete e immediatamente spendibili, senza rinunciare alla possibilità di proseguire gli studi nel sistema Its o all’università. È una scelta che guarda avanti, in linea con le trasformazioni del mondo del lavoro e con la volontà di dare ai giovani strumenti reali per affrontare le sfide del domani.

La scuola presenterà il nuovo percorso quadriennale in occasione degli Open Day (sabato 15 novembre e venerdì 12 dicembre), durante i quali sarà possibile visitare i laboratori, incontrare i docenti e conoscere da vicino questo progetto formativo che nasce per unire innovazione, competenza e territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09