SARONNO – Alla Casa di Comunità di Saronno, dal venerdì 14 novembre fino a venerdì 21 novembre, ci si potrà sottoporre gratuitamente alla rilevazione dei parametri vitali. Dalle 9 alle 13 infermieri e operatori proporranno controllo della pressione, frequenza cardiaca e respiratoria e misurazione della glicemia capillare. Saranno fornite anche informazioni pratiche su come rilevare correttamente la glicemia a casa e sulla somministrazione della terapia antidiabetica.

Questa attività rientra nel calendario per la Giornata Mondiale del Diabete che si celebra venerdì 14 novembre. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione e sulla gestione quotidiana della patologia, che coinvolge milioni di persone anche nel nostro Paese.

Sempre venerdì 14 novembre, dalle 9,30 alle 11,30 alla LIUC, sono previsti incontri e controlli dedicati a studenti e personale dell’università: rilevazione parametri a ingresso libero, colloqui individuali su alimentazione e stili di vita su prenotazione e consigli sull’attività fisica, con prenotazione obbligatoria. Dalle 9,30 alle 15,30 sarà inoltre possibile prenotare la vaccinazione antinfluenzale e/o anti Covid.

Mercoledì 19 novembre, dalle 15,30 alle 16, il Centro anziani di Cassano Magnago ospiterà un incontro dedicato ai cittadini.

Infine, ai Poliambulatori del presidio ospedaliero di Busto Arsizio sono previste vaccinazioni su chiamata attiva per i pazienti in carico nei Centri diabetologici aziendali nelle giornate di mercoledì 12 novembre, mercoledì 19 novembre e mercoledì 26 novembre.

