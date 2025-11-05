Lombardia

MILANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Filcams Cgil Lombardia Fisascat Cisl Lombardia Uiltucs Lombardia

Il contratto collettivo nazionale è scaduto da oltre un anno e il mancato rinnovo rappresenta una grave mancanza di rispetto verso gli oltre 60mila professionisti, di cui più di 7mila in Lombardia, che ogni giorno garantiscono — con competenza e responsabilità — un servizio fondamentale per la salute dei cittadini.

Le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs chiedono con forza che Federfarma torni immediatamente al tavolo di trattativa, ponendo fine a una situazione di stallo inaccettabile e favorendo una rapida conclusione del negoziato che porti a un rinnovo contrattuale in grado di riconoscere il reale valore della professione.

“È tempo di dare pieno riconoscimento al ruolo dei farmacisti e di tutto il personale delle farmacie che applicano il CCNL Federfarma, il cui impegno è stato decisivo anche nei momenti più difficili, come durante la pandemia” – dichiarano le segreterie regionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Non è più accettabile l’impostazione della trattativa che Federfarma ha messo in campo con una ipotesi di aumento di appena 180 euro in tre anni: una presa di posizione che non rappresenta un vero segnale di mediazione, ma piuttosto un mancato rispetto verso le lavoratrici e i lavoratori, i quali vedono così vanificata la possibilità di un reale recupero del potere d’acquisto dei propri salari.

Il rinnovo del contratto è dignità, diritti e rispetto del lavoro.

Serve un cambio di passo e una trattativa vera, che riconosca il valore e il ruolo fondamentale delle lavoratrici e dei lavoratori. Le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs continueranno a difendere con fermezza i diritti di chi lavora, senza compromessi.

In occasione della giornata di sciopero del 6 novembre 2025, le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Lombardia promuovono un Presidio Regionale in Via Galvani 27, Milano, di fronte al Palazzo Lombardia dalle 10:30 alle 13:30

L’iniziativa intende dare voce alle migliaia di lavoratrici e lavoratori delle farmacie che applicano il CCNL Federfarma che da troppo tempo attendono il rinnovo del proprio Contratto Nazionale e a sollecitare la riapertura immediata del confronto con Federfarma.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09